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Число больных пневмонией за сутки в Карелии увеличилось на 14 человек

Новости. Общество
09:43, 01 Ноября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За время пандемии коронавируса в Карелии госпитализированы 1849 человек с диагнозом внебольничная пневмония, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. 14 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1849 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если провести подсчеты, то получится, что в Карелии в месяц госпитализируют в среднем по 264 человека с внебольничной пневмонией, и по 12 человек каждый месяц умирает от пневмонии.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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ники
2020-11-01 09:58:13
Еще пару лет и населения в Карелии не будет , вымрет от вн.пневмонии , И НАТО не не надо .
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