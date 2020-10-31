Число больных пневмонией за сутки в Карелии увеличилось на 14 человек

За время пандемии коронавируса в Карелии госпитализированы 1849 человек с диагнозом внебольничная пневмония, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. 14 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1849 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если провести подсчеты, то получится, что в Карелии в месяц госпитализируют в среднем по 264 человека с внебольничной пневмонией, и по 12 человек каждый месяц умирает от пневмонии.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.