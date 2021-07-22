Число детей, заразившихся коронавирусом, за время пандемии в Карелии достигло 5365 человек

За сутки в Карелии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом у несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 28 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5365. За сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 18 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4882.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 169 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55488 человек, умерли 713 пациентов.