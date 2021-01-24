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Число ДТП на федеральных трассах Карелии и Мурманской области снизилось на 16 процентов

Новости. Общество
15:00, 25 Января 2021
фото: © ФКУ Упрдор "Кола"
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Упрдор "Кола" подвело итоги реализации программы, направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения на федеральных трассах в 2020 году.

По итогам прошлого года количество ДТП на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области снизилось на 16%, количество пострадавших и погибших сократилось на 24% и 17% соответственно.

Как отметили в Упрдор "Кола", таких результатов удалось добиться благодаря комплексу работ по дополнительному обустройству трасс. Он был разработан организацией совместно с региональными управлениями ГИБДД по после обследования федеральных дорог. Уже первый год реализации программы показал положительную динамику.

Так, в 2020 году на 65 потенциально опасных участках трасс Р-21 "Кола" и А-121 "Сортавала", среди которых в основном затяжные повороты, установили более 1100 знаков "Направление поворота". Для предотвращения выезда на встречную полосу –– это наиболее частотная причина ДТП с тяжкими последствиями –– на 42 участках продлили зону запрещения обгона, а также с противоположной стороны дороги дополнительно установили знаки "Обгон запрещен".

Для обеспечения безопасности 14 пешеходных переходов оборудовали специальными светофорными объектами (Т-7). Светофоры с кнопкой вызова установили на 263-м км автодороги А-121 в Сортавале и на автодороге Р-21 "Кола" на 1385-м и 1387-м км в Коле Мурманской области. Обустроено освещение на 12 автобусных остановках, из них 10 в Карелии и две в Заполярье.

В 2020 году введено в строй семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, теперь на трассах Карелии и Мурманской области их всего 54.

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