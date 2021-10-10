Число госпитализированных с коронавирусом резко выросло в Карелии, еще трое умерли

В Карелии число попавших в больницу пациентов, заболевших коронавирусом, за сутки выросло до 948 человек – это на 25 больше, чем днем ранее.

В тяжелом состоянии находится 42 человека, три пациента умерли.

О ситуации с заболеваемостью говорят данные, опубликованные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Вместе с тем, суточное число заболевших коронавирусом в Карелии пошло на спад. Зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом — это на 6 меньше, чем днем ранее.