Число госпитализированных с коронавирусом в Карелии сократилось на фоне роста заболеваемости

Темпы роста заболеваемости коронавирусом выросли за сутки в Карелии, но при этом сократило количество госпитализированных.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в республике зарегистрировано 142 случая инфицирования — больше, чем днем ранее, когда заразились 136 человек. Вместе с тем, число госпитализированных сократилось с 596 до

587 человек. Из низ 34 находятся в тяжелом и еще 9 — в крайне тяжелом состоянии, в том числе, 1 пациент — на ИВЛ.