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09.09.2021 16:10

Число госпитализированных с коронавирусом в Карелии сократилось на фоне роста заболеваемости

Новости. Общество
10:27, 10 Сентября 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на онего

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Темпы роста заболеваемости коронавирусом выросли за сутки в Карелии, но при этом сократило количество госпитализированных.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в республике зарегистрировано 142 случая инфицирования — больше, чем днем ранее, когда заразились 136 человек. Вместе с тем, число госпитализированных сократилось с 596 до

587 человек. Из низ 34 находятся в тяжелом и еще 9 — в крайне тяжелом состоянии, в том числе, 1 пациент — на ИВЛ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-09-10 10:55:25
В очередной раз подтвердив, что ни гениальные "меры", ни ношение масок, ни прививки никак не влияют на рост и снижение количества заболевших!
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