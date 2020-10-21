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Число госпитализированных с пневмонией в Карелии за сутки увеличилось на 26 человек

Новости. Общество
09:13, 22 Октября 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
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Общее число госпитализированных больных с пневмонией в Карелии составило 1620, сообщили в оперштабе республики.

За последние 24 часа госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 26 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1620 пациентов, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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