Число госпитализированных с пневмонией в Карелии за сутки увеличилось на 26 человек

Общее число госпитализированных больных с пневмонией в Карелии составило 1620, сообщили в оперштабе республики.

За последние 24 часа госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 26 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1620 пациентов, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.