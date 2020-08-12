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Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии вновь увеличилось

Новости. Общество
08:37, 13 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5 человек, сообщили в оперштабе РК.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1076 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

В среду, 12 августа, с внебольничной пневмонией в Карелии было госпитализировано 2 человека.

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