Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии вновь увеличилось

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5 человек, сообщили в оперштабе РК.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1076 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

В среду, 12 августа, с внебольничной пневмонией в Карелии было госпитализировано 2 человека.