Число коек для пациентов с ковидом в Карелии продолжает сокращаться

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 23,1%.

На 27 января в ковид-центрах Карелии осталось 23,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 24,2%.

По данным на 27 января, в стационарах находятся 713 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 585 - в состоянии средней тяжести, 115 тяжелобольных и 13 пациентов крайне тяжелых, они по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки ковидом в Карелии заразились 240 человек. Всего с начала пандемии инфицировано 35178 человек. За сутки умерли езе два человека. Количество жертв от COVID-19 увеличилось до 219.