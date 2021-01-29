Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач рассказал, как отличить COVID от других ОРВИ
29.01.2021 23:30
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего" 12
29.01.2021 14:55
"Каждый новый руководитель почему-то погружается в Карелии в маниловщину" 2
29.01.2021 15:55
В карельском парламенте оценят уровень организации бесплатного горячего питания в школах республики
29.01.2021 15:52

Число коек для пациентов с ковидом в Карелии продолжает сокращаться

Новости. Общество
10:03, 30 Января 2021
фото: © Илья Тимин
Загрузка...

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 21,8%.

На 30 января в ковид-центрах Карелии осталось 21,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее этот показатель составлял 25,6%.

По данным на 30 января, в стационарах находятся 675 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 98 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек, умерли два пациента. Общее число инфицированных в республике составляет 35905. Всего умерших с начала пандемии  - 227.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Аналитика

29.01.2021 15:52
Обществоведение
В карельском парламенте оценят уровень организации бесплатного горячего питания в школах республики
С сентября 2020 года учащиеся начальных классов всех школ Карелии начали получать горячее питание за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов.
"Озеро" для аэропорта 13
28.01.2021 12:30
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 3
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»