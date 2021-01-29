Число коек для пациентов с ковидом в Карелии продолжает сокращаться

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 21,8%.

На 30 января в ковид-центрах Карелии осталось 21,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее этот показатель составлял 25,6%.

По данным на 30 января, в стационарах находятся 675 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 98 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ. Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек, умерли два пациента. Общее число инфицированных в республике составляет 35905. Всего умерших с начала пандемии - 227.