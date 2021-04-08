Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появился еще один претендент на кресло сити-менеджера Петрозаводска 6
Новое
Сегодня 09:59
Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по "встречке" (ВИДЕО) 3
08.04.2021 12:07
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
08.04.2021 11:50
В Карелии нерадивый собственник участка получил двойной штраф за сорняки
08.04.2021 18:00
Водитель-наркоман застрял на железнодорожных путях в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
08.04.2021 11:52
Инспекторы нашли водителя маршрутки, который спровоцировал происшествие со "скорой" в Петрозаводске 5
08.04.2021 16:25
В строящемся доме в скандинавском стиле в центре Петрозаводска ведутся монолитные работы (ФОТО)
08.04.2021 17:04

Число крайне тяжелых ковидных больных в Карелии продолжает расти

Новости. Общество
09:25, 09 Апреля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
Загрузка...

В ковид-центрах республики 6 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 9 апреля, в стационарах находятся 368 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 328 - в состоянии средней тяжести, 34 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 1 человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 7 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 68. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44585 человек. Выздоровели – 42317. Умерло 412 пациентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Аналитика

08.04.2021 11:50
Обществоведение
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
Власти Петрозаводска вместе со специалистами и общественниками решают судьбу здания бывшей школы на Зареке.
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Вся аналитика

Чтиво

08.04.2021 12:40
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Что за водный центр планируют построить в Петрозаводске? Узнали подробности
08.04.2021 12:35
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»