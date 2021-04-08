Число крайне тяжелых ковидных больных в Карелии продолжает расти

В ковид-центрах республики 6 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 9 апреля, в стационарах находятся 368 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 328 - в состоянии средней тяжести, 34 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 1 человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 7 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 68. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44585 человек. Выздоровели – 42317. Умерло 412 пациентов.