Число лесных пожаров в этом сезоне в Карелии снизилось вдвое

Всего за лето в республике было 95 лесных пожаров на площади 340 гектаров.

Как сообщили в Минприроды Карелии, официально пожароопасный сезон в лесах республики завершается с 1 октября.



В этом году всего зарегистрировали 95 лесных пожаров на площади 340 гектаров.



«В сравнении со средними пятилетними значениями количество пожаров сократилось в два раза, общая площадь — в 13,2 раза, средняя площадь одного пожара уменьшилась в семь раз», — заявили в министерстве.



В этом сезоне карельские специалисты шесть раз выезжали тушить лесные пожары на территории других регионов России: в Тюменской области, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Красноярском крае, Свердловской области и в Коми.



В общей сложности удалось потушить лесные пожары на площади более 25 тысяч гектаров и спасти от огня десятки населенных пунктов.



Сейчас в Карелии начали готовиться к пожароопасному сезону следующего года, добавили в Минприроды.