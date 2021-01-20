Число летальных случаев за сутки от COVID-19 в России приблизилось к рекордным показателям

За последние сутки в России зарегистрировано 612 летальных исходов от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 054 218 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 902 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 612 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 67 832 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 410 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 21 января - 634 201 человек.