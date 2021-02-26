Число новых случаев COVID -19 в Карелии вдвое меньше количества выписанных пациентов

За минувшие сутки в Карелии был зарегистрирован 171 пациент, выздоровевший после COVID -19 - это почти вдвое больше новых случаев заболевания.

Такие данные о ситуации с коронавирусом опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Количество выписанных пациентов за сутки выросло на 15 человек, а число вновь инфицированных сократилось на 40 человек. COVID -19 обнаружен у 92 пациентов.

Тем не менее, уровень заболеваемости в Карелии за минувшие сутки вырос с 6590,7 до 6613,2 случаев на 100 тысяч населения.

За все время эпидемии в Карелии было инфицировано 40833 человека, из них 36616 пациентов выздоровели, 303 человека умерли.