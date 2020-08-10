Число пользователей приложения "Мой Tele2" на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раз

Tele2 подводит итоги работы приложения "Мой Tele2" в первом полугодии 2020 года.

В России сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, жителей Северо-Запада и Урала. С помощью приложения клиенты управляют услугами, продают и покупают минуты и гигабайты, а также настраивают тарифы.

За прошедший год количество пользователей приложения "Мой Tele2" на Северо-Западе увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в Новгородской области – 79% и в Вологодской области – 75%. В Санкт-Петербурге количество пользователей сервиса увеличилось на 61% по сравнению с первым полугодием 2019 года.



Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада занимают третье место по общему количеству клиентов "Мой Теле2", с долей в 10% от пользователей приложения в России. Второе место по популярности приложения заняли регионы Урала. Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса в России. При этом на Северо-Западе приложением пользуется более трети абонентов оператора в регионе.



Tele2 также проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел "Услуги" для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают "Мой Tele2", чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в "Маркете Tele2".



Среди клиентов приложения "Мой Tele2" на Северо-Западе примерно 85% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Samsung и Xiaomi – на их долю приходится 22%, 21% и 20% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 15%.



"Приложение "Мой Tele2" для клиентов это, как пульт от телевизора – комфортный инструмент контроля. В нем можно решать многие вопросы дистанционно: от выбора тарифного плана до получения бонусов программы "Больше". Для нас это эффективный инструмент повышения лояльности клиентов, их готовности оставаться с Tele2 и рекомендовать нас своим близким. Каждый день несколько миллионов абонентов заходят в приложение и используют дистанционные сервисы. Именно поэтому в мае мы также запустили возможность самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении "Мой Tele2" без взаимодействия с продавцом в салоне. Важно отметить, что в этом году ускоренная цифровизация стала не просто трендом, а фактом. При этом пандемия просто усилила общую тенденцию перехода обслуживания в онлайн", – отметил Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона "Северо-Запад".

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