Число пострадавших от укусов клещей резко выросло в Карелии

Медицинские учреждения Карелии зарегистрировали с начала сезона почти 2 тыс. обращений граждан, пострадавших от укусов клещей.

Это на 400 случаев больше, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные приведены в оперативной сводке карельского управления Роспотребназора об эпидемиологической обстановке в республике.

Только за последнюю неделю от укусов клещей пострадало более 400 человек. Зарегистрирован 1 случай подозрения на вирусный клещевой энцефалит.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 муниципалитетах Карелии — в их числе Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Лахденпохский районы.

Экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,1% от числа обратившихся.