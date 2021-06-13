Реклама на сайте
Прислать новость
Теплая погода сохранится в Карелии в понедельник
13.06.2021 16:56
Волонтеров просят помочь в поисках тел утонувших в Медвежьегорском районе супругов 1
13.06.2021 20:23
Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)
13.06.2021 19:40

Число пострадавших от укусов клещей резко выросло в Карелии

Новости. Общество
15:33, 14 Июня 2021
фото: © pixabay

Медицинские учреждения Карелии зарегистрировали с начала сезона почти 2 тыс. обращений граждан, пострадавших от укусов клещей.

Это на 400 случаев больше, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные приведены в оперативной сводке карельского управления Роспотребназора об эпидемиологической обстановке в республике.

Только за последнюю неделю от укусов клещей пострадало более 400 человек. Зарегистрирован 1 случай подозрения на вирусный клещевой энцефалит.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 муниципалитетах Карелии — в их числе Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Лахденпохский районы.

Экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,1% от числа обратившихся.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»