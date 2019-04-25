Число пострадавших в ДТП с трактором выросло до 5 человек

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, ДТП произошло 25 апреля в 10.19 на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола".

Ранее сообщалось, что был травмирован один человек.

По новой информации МЧС, пострадавших – пятеро. Один из них находится в тяжелоом состоянии. Все они доставлены в Пудожскую ЦРБ.