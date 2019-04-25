На трассе в Карелии легковушка врезалась в трактор

По предварительным данным, один человек пострадал, сообщили в МЧС Карелии.

ДТП произошло 25 апреля в 10.19 на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола".

Водитель LADA Granta врезался в трактор. Легковая машина перевернулась.

По предварительным данным, один человек травмирован.