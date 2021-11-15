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Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч

Новости. Общество
15:01, 26 Ноября 2021
фото: © Сбербанк

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Число клиентов премиального формата обслуживания СберБанка — СберПервый превысило 100 тысяч человек, увеличившись более чем на 12 тысяч человек с начала года.

С начала 2021 года число клиентов выросло сразу на 12 314 человек. В IV квартале этот показатель продолжил уверенно расти и достиг отметки в 100 тысяч человек. Совокупный портфель под управлением СберПервого по итогам III квартала превысил 3,3 трлн рублей, портфель инвестиций — 1,5 трлн рублей.

«Когда мы создавали СберПервый, то с самого начала поставили перед собой амбициозную цель — выйти за рамки традиционного банковского бизнеса и создать лучшие условия для клиентов премиального сегмента. Сегодня мы ещё раз убедились, что эти усилия не были напрасны. Хочу от всей души поблагодарить наших клиентов за доверие», — отметила руководитель СберПервого Мария Поденко.

«Привилегиями СберПервого в СЗФО пользуется более 12 тысяч наших клиентов. Только с начала года более 2 тысяч человек присоединились к премиальному обслуживанию. Портфель инвестиций в течение III квартала вырос на 5 % — до 175 млрд рублей. А совокупный портфель под управлением СберПервого на Северо-Западе по итогам III квартала превысил 377 млрд рублей», — добавил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.

Кроме того, клиенты выбирают СберПервый за развитое онлайн-обслуживание, возможность осуществлять крупные переводы онлайн, доступ в бизнес-залы по всему миру и страхование за рубежом. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».

ПАО Сбербанк
Источник: СБербанк
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