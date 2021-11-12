Число россиян, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло более чем на 1,6 тысячи человек

За последние сутки в России выявлено 17 525 случаев COVID-19, десятого января эта цифра составляла 15 830 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 января, за последние сутки в России выявлено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 280 (13,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 684 204 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 732 018.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 216 человек.

За сутки в России подтверждено 783 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 317 687 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 января остается 922 965 человек.

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки выявлены 89 инфицированных, выздоровели 103 пациента, зарегистрировано 3 смерти.