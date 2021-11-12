890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Автомобиль развернуло поперек дороги после нелепого ДТП на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.01.2022 21:40

Число россиян, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло более чем на 1,6 тысячи человек

Новости. Общество
12:11, 11 Января 2022
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

Новости партнеров

За последние сутки в России выявлено 17 525 случаев COVID-19, десятого января эта цифра составляла 15 830 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 января, за последние сутки в России выявлено 17 525 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 280 (13,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 684 204 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 732 018.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 216 человек.

За сутки в России подтверждено 783 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 317 687 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 января остается 922 965 человек.

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки выявлены 89 инфицированных, выздоровели 103 пациента, зарегистрировано 3 смерти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»