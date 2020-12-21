Общее число смертей от COVID-19 в России приближается к 52 тысячам человек

За сутки в стране зарегистрирован 561 летальный случай от коронавируса, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 906 503 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 319 520 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 158 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвержден 561 летальный исход от коронавируса, при этом за все время в стране зарегистрировано 51 912 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 86,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 312 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 декабря остаются 633 327 человек.