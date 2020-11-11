Число смертей пациентов с COVID-19 растет в России: сегодня побит трагический рекорд

За последние сутки подтверждено 439 летальных исходов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За последние сутки в России выявлено 21 608 случаев COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 858 568 случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки подтверждено 439 летальных исходов с коронавирусом. Вчера в России было зафиксировано 432 смерти с коронавирусом.
Всего с начала пандемии скончались 32 032 пациента с COVID-19.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 811 человек. За весь период выздоровели и были выписаны 1 388 168 пациентов.
По данным на 12 ноября, число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд. Коронавирусная инфекция выявлена у 378 человек.
Комментарии