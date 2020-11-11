Число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 378 человек, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в Карелии COVID-19 выявлен 378 человек. Один пациент скончался. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Из общего числа заболевших – 314 человек, из них 53 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 178 человек, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 5, село Толвуя – 1, село Великая Губа – 2, поселок Пиндуши – 2, деревня Великая Нива – 1), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 3, поселок Вяртсиля – 1), в Питкяранте – 4 человека, в Лахденпохье – 1 человек, в Пудожском районе – 26 человек (Пудож – 20, поселок Ново-Стеклянное – 2, поселок Приречный – 1, поселок Кривцы – 1, поселок Пудожгорский – 1, поселок Шальский – 1), в Беломорске – 3 человека, в Сегеже – 13 человек, в Кемском районе – 37 человек (Кемь – 36, поселок Гайжево – 1), в Костомукше – 6 человек, в Калевальском районе – 6 человек (Калевала – 1, поселок Боровой – 3, поселок Новое Юшкозеро – 2), в Кондопожском районе – 20 человек (Кондопога – 19, Новый Поселок – 1), в Олонецком районе – 4 человека (Олонец – 2, поселок Ильинский – 2), в Суоярвском районе – 16 человек (Суоярви – 9, поселок Поросозеро – 6, поселок Найстенъярви – 1), в Прионежском районе – 39 человек (деревня Вилга – 1, поселок Новая Вилга – 8, поселок Кварцитный – 3, село Деревянное – 3, деревня Бесовец – 2, ДНТ "Северные просторы" – 1, СНТ "Речное" – 1, СНТ "Сфера" – 3, ТСН "Загородное" - 3, поселок Шуя – 7, поселок Ладва-Ветка – 1, деревня Педасельга – 1, деревня Ужесельга – 1, деревня Верховье – 1, деревня Лососинное – 1, поселок Ладва – 2), в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 2, поселок Матросы – 1, поселок Эссойла – 2, село Святозеро – 1, поселок Чална – 3, поселок Верхние Важины – 1).



Выздоровели еще 75 человек: в Петрозаводске – 40, в Прионежском районе – 4, в Калевальском районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Костомукше – 3, в Лахденпохском районе – 4, в Муезерском районе – 1, в Олонецком районе – 3, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 6, в Сегежском районе – 1, в Сортавальском районе – 7.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения и запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии.