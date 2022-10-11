Упрдор «Кола»: Люди стали в два раза реже погибать в ДТП на федеральных дорогах Карелии и Заполярья

Количество погибших в ДТП на федеральных трассах Карелии и Мурманской области за год снизилось с 72 до 36 человек, сообщили в Упрдор «Кола».

На 50% сократилось число смертельных ДТП на автодорогах федерального значения в нашей республике и Мурманской области. Статистика приводится за девять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом года прошлого.



В дорожных авариях в 2021 году погибли 72 человека. В этом - 36. На 14% и 12% соответственно сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с травмированными людьми.



С начала этого года на участках трасс вблизи населенных пунктов, где обустроены пешеходные переходы, появилось уличное освещение.



Там же для большей внимательности автомобилистов установлены автоматические «шериф-балки». Это специальные устройства, имитирующее проблесковые маячки патрульной машины ДПС.



Кроме того, на участке трассы А-121 в Сортавале поставили новый светофор. Увеличивается протяженность участков федеральных автодорог Карелии, оборудованных продольной шумовой разметкой. В прошлом году они появились в Олонецком районе, в этом сезоне - в Беломорском районе.