«Шериф-балки» бьют в глаза водителям в Карелии, предупреждая об опасных участках пути (ВИДЕО)

В двух районах Карелии на дороге установили специальные устройства, которые мигают, предупреждая водителей об опасных участках пути, сообщили в ГИБДД республики.

Необычные устройства «шериф-балки», работающие в автоматическом режиме переключения световых сигналов синего и красного цвета, подключены на двух участках федеральных дорог Карелии: на 136 км автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску» в Прионежском районе и на 479 км автодороги Р-21 «Кола» в Кондопожском районе.

Установка нового дорожного оснащения инициирована Госавтоинспекцией Карелии. Такие приборы в темное время суток заметны издалека, они предупреждают водителей о приближении к аварийно-опасному участку дороги. Водитель концентрирует свое внимание на дорожной ситуации, сбрасывает скорость, выбирает наиболее безопасный стиль вождения, что значительно снижает вероятность возникновения аварийной ситуации.

Собственники дорог поддержали инициативу Госавтоинспекции о введении дополнительных мер для снижения аварийности на карельских дорогах. К двум, уже действующим сигнальным устройствам, до конца года появится еще 6 аналогичных устройств.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что «Шериф-балки», как и макеты автомобилей ДПС, являются лишь средством предостережения с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий. Однако самим автомобилистам следует неукоснительно соблюдать требования ПДД, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге.