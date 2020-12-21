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Число свободных коек для больных COVID-19 в Карелии преодолело критическую отметку и продолжает снижаться

Новости. Общество
09:29, 22 Декабря 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии доля свободных мест составляет 19,1 процента.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции сократилась за сутки на 0,7 процента. На 22 декабря этот показатель составляет 19,1 процента. Накануне доля свободных коек была на уровне 19,8 процентов.

По данным на 22 декабря в стационарах находятся 741 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 596 – в состоянии средней тяжести, 139 тяжелобольных и 6 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки жертвами коронавируса в Карелии стали еще два человека, заразились COVID-19 374 человека.

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