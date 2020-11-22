Число свободных коек для больных коронавирусом сократилось в Карелии

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за сутки почти на 2 процента.

Как сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на 23 ноября в республике свободно 37,1 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 39,0 процентам.

На сегодняшний день в стационарах с COVID-19 находятся 684 жителя республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 56 тяжелобольных и 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.





Напомним, один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии.