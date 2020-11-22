Один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии

Общее число инфицированных достигло 12785, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

На 23 ноября подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции. В инфекционном отделении Сегежской центральной районной больницы умерла 67-летняя жительница поселка Надвоицы. Женщина имела сопутствующие хронические заболевания. Это уже 87 жертва коронавируса в республике.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 323 человек. Из этого числа заболевших – 289 человек, из них 38 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 197 человек, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 8, поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2), в Пряжинском районе – 13 человек (Пряжа – 8, поселок Эссойла – 1, деревня Маньга – 1, поселок Матросы – 1, поселок Чална – 2), в Сегеже – 11 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лахденпохье – 2 человека, в Пудожском районе – 10 человек (Пудож – 6, поселок Подпорожье – 2, деревня Каршево – 1, деревня Ножево – 1), в Кондопожском районе – 49 человек (Кондопога – 42, поселок Нелгомозеро – 1, село Янишполе – 1, поселок Марциальные Воды - 1, село Кончезеро – 4), в Кемском районе – 8 человек (поселок Кривой Порог – 7, поселок Авнепорог -1), в Суоярви – 1 человек, в Прионежском районе – 19 человек (поселок Ладва – 2, деревня Ужесельга – 1, село Заозерье – 2, станция Шуйская – 1, поселок Деревянка – 8, деревня Вилга -1, поселок Пяжиева Сельга – 1, ТСН "Загородное" – 1, поселок Шуя -2) .

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 12785 человек.

Выздоровели еще 124 человека. Справились с болезнью уже 6685 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1975,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1423,7 случая, по Северо-Западу – 1786,4.

Накануне три человека умерли от коронавируса в Карелии за минувшие сутки.