Три человека умерли от коронавируса в Карелии за минувшие сутки

В ковид-центрах Карелии за минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе правительства.

По информации Оперштаба, в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции: жительница поселка Кедрозеро 1934 года рождения скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, петрозаводчанка 1929 года рождения и житель Петрозаводска 1952 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 22 ноября в Карелии коронавирус унес жизни 86 человек.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером среди российских регионов по суточному приросту заражения коронавирусной инфекцией.