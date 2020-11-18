Путин напомнил главам субъектов федерации о личной ответственности за ситуацию с коронавирусом.

Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров, где 18 ноября обсуждалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, суточный показатель заболеваемости в Карелии почти достиг 62 случаев на 100 тысяч жителей.

Как считает президент России, в целом по стране ситуация "непростая, но контролируемая". При этом Путин напомнил главам регионов о том, что они получили "широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией".

"Эту личную ответственность за принятые – надеюсь, принятые вовремя решения – или, к сожалению, не принятые иногда, эту личную ответственность никто не снимал, – сказал президент. – И конечно, ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах".