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Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом

Новости. Общество
19:10, 18 Ноября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Путин напомнил главам субъектов федерации о личной ответственности за ситуацию с коронавирусом.

Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров, где 18 ноября обсуждалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, суточный показатель заболеваемости в Карелии почти достиг 62 случаев на 100 тысяч жителей.

Как считает президент России, в целом по стране ситуация "непростая, но контролируемая". При этом Путин напомнил главам регионов о том, что они получили "широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией".

"Эту личную ответственность за принятые – надеюсь, принятые вовремя решения – или, к сожалению, не принятые иногда, эту личную ответственность никто не снимал, – сказал президент. – И конечно, ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах".

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-18 19:37:33
В то время, когда в большинстве стран власти принимают вполне закономерное решение о повышении затрат на медицину, в РФ решили действовать ровно наоборот. За следующие три года правительство планирует сократить затраты на здравоохранение на 13 процентов. Кроме того, урезанной в 2021-2023 окажется социальная сфера, а также спорт и культура. За то рекордно в этот период возрастет размер поддержки силовиков. В общей сложности армия, ФСБ, МВД и Росгвардия, а также закупка вооружений для них, «съедят» порядка 27% федеральной казны. К чему бы это. 
Ткачев
2020-11-18 19:46:53
Бездельник, Боятся, черти... И это хорошо.
протестанутый
2020-11-18 19:29:29
Широкие полномочия. Понятно, либерастня ? Будете по струнке ходить.
Гость
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