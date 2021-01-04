Число свободных коек для больных коронавирусом в Карелии восстановилось до нормативного

Количество свободных коек для больных коронавирусом в лечебных учреждениях Карелии по состоянию на сегодняшнее утро превысило 20% - это необходимый минимальный резерв.

О числе коек говорят данные, опубликованные на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

Накануне доля свободных мест составляла 19,3%, а сегодня утром – 20,8%.

Ранее Охлпоков говорил, что этот показатель не должен быть ниже 20%.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболелели 274 человека: 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.