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Число свободных коек для больных коронавирусом в Карелии восстановилось до нормативного

Новости. Общество
09:46, 05 Января 2021
фото: © Илья Тимин
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Количество свободных коек для больных коронавирусом в лечебных учреждениях Карелии по состоянию на сегодняшнее утро превысило 20% - это необходимый минимальный резерв.

О числе коек говорят данные, опубликованные на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

Накануне доля свободных мест составляла 19,3%, а сегодня утром – 20,8%.

Ранее Охлпоков говорил, что этот показатель не должен быть ниже 20%.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболелели 274 человека: 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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