Число умерших от COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 104

Летальных случаев за все время в России составило 11 439, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 6 537 в 84 регионах.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 733 699 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 504 021. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 960 человек.

За последние сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 439.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 261 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 июля остаются 275 334 человека.