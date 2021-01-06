Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к 60 тысячам

За последние сутки в целом по стране от COVID-19 умерло 445 человек, общее число смертей - 59 951, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 672 (11,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, собщает портал Стопкоронавирус.рф..



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 685 723. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 23 055 человек.



За минувшие сутки подтверждено 445 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 59 951.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 92,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 268 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06 января остаются 647 397 человек.