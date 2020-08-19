Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 25

За минувшие сутки скончалась жительница Петрозаводска с COVID-19.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Петрозаводска 1942 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Это уже 25 смерть от коронавируса в Карелии с начала пандемии.

За минувшие сутки подтвержден 21 новый случай COVID-19: в Петрозаводске – 14 человек, в Костомукше – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселки Мелиоративный и Чална-1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Возрицы), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Раухала).

Всего заболело коронавирусом в республике 2803 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 456,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 638,7 случая, по Северо-Западу – 661,6.

Ранее в республике скончалась от коронавируса жительница Кондопоги 1945 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания.