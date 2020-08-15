Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

За минувшие сутки число летальных исходов от COVID-19 в Карелии увеличилось до 24.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки от коронавирусной инфекции скончалась жительница Кондопоги 1945 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Она находилась в ковид-отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов в Петрозаводске. Это 24-й летальный исход с начала эпидемии в республике.

За минувшие сутки подтверждены еще 19 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Костомукше – 2 человека, в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 1 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Ихала), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Гавриловка), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).

Выздоровели еще 25 человек.

Всего с начала пандемии заболели 2720 человек, выздоровели 1965.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 443 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 625,5 случая, по Северо-Западу – 668,8.

Ранее глава Карелии заявил, что "ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано".