Парфенчиков: "Ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано"

Глава Карелии призвал жителей Карелии не расслабляться, потому что впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", медучреждения республики продолжают оснащать новым оборудованием для диагностики COVID-19.



"Отмечу, что сейчас по оценкам специалистов Роспотребнадзора ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано. Впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Чтобы выбрать правильное лечение, очень важно оперативно провести диагностику и установить, инфицирован ли пациент коронавирусом, или причина осложнений другая. Поэтому продолжаем оснащать наши медучреждения оборудованием", – отметил Парфенчиков.

Уже закуплено девять компьютерных томографов. До конца сентября-начала октября томографы должны быть поставлены в медучреждения. Подписаны контракты на поставку ещё двух аппаратов ПЦР диагностики для монопрофильных центров Сортавалы и Костомукши. Таким образом, вместе с уже имеющимися в Карелии будет 12 таких аппаратов.

Напомним, число инфицированных в республике возросло до 2701.