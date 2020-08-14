890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии рассказал об условиях компенсации за аварийное жилье 16
14.08.2020 14:23
Буксир высотой в 9-этажный дом остановит движение на "Коле"
14.08.2020 18:20
Жители деревни на севере Карелии призвали лесопромышленников перенести остановку лесовозов за пределы населенного пункта 6
14.08.2020 11:59
Жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей 2
14.08.2020 12:53
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске 10
14.08.2020 18:59
Гинеколог Олег Погодин: "Мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар" 2
14.08.2020 17:37

Парфенчиков: "Ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано"

Новости. Общество
09:59, 15 Августа 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
Загрузка...

Глава Карелии призвал жителей Карелии не расслабляться, потому что впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", медучреждения республики продолжают оснащать новым оборудованием для диагностики COVID-19.

"Отмечу, что сейчас по оценкам специалистов Роспотребнадзора ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано. Впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Чтобы выбрать правильное лечение, очень важно оперативно провести диагностику и установить, инфицирован ли пациент коронавирусом, или причина осложнений другая. Поэтому продолжаем оснащать наши медучреждения оборудованием", – отметил Парфенчиков.

Уже закуплено девять компьютерных томографов. До конца сентября-начала октября томографы должны быть поставлены в медучреждения. Подписаны контракты на поставку ещё двух аппаратов ПЦР диагностики для монопрофильных центров Сортавалы и Костомукши. Таким образом, вместе с уже имеющимися в Карелии будет 12 таких аппаратов. 

Напомним, число инфицированных в республике возросло до 2701.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-15 10:07:34
Стабильность ..по российски .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»