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Опубликована оперативная сводка по COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
08:58, 15 Августа 2020
фото: © Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС
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Число инфицированных в республике возросло до 2701, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены 27 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19, в Прионежском районе – 2 (поселок Ладва, ст. Деревянка), в Кондопожском районе – 1 (село Янишполе), в Костомукше – 3, в Кеми – 1, в Сортавале – 1.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 10, в Костомукше – 1, в Лахденпохье – 1, в Кондопожском районе – 4, в Пряжинском районе – 3, в Кемском районе – 1, в Прионежском районе – 7, в Медвежьегорском районе – 2, в Пудожском районе – 2.

Всего выздоровели 1940 человек.

На самокарантине находятся 916 человек (-12 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Проведено 129535 исследований (+1299 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 23 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 439,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 622 случая, по Северо-Западу – 643,6.

Напомним, 23-й жертвой COVID-19 стал 66-летний  житель села Ведлозеро. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, имел сопутствующие заболевания.

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Комментарии

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2020-08-15 10:06:22
Ковидный полк .
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