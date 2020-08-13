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От коронавируса в Карелии скончался 66-летний мужчина

Новости. Общество
09:16, 14 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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За минувшие сутки число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось на одного человека и достигло 23, сообщили в оперштабе РК.

От коронавирусной инфекции скончался 66-летний житель села Ведлозеро. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, имел сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки подтверждены еще 18 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 8 человек, в Прионежском районе – 1 человек (ст. Шуйская), в Кондопоге – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тукса), в Суоярвском районе – 3 человека (Суоярви – 1, поселок Райконкоски – 2), в Лахденпохье – 1 человек.

Всего выздоровело 1909 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 40 пациентов: в Петрозаводске – 25, в Пудожском районе – 2, в Лоухском районе – 4, в Костомукше – 2, в Пряжинском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Кондопожском районе – 1.

На самокарантине находятся 928 человек (+70 за сутки).

Всего в Карелии проведено 128236 исследований на коронавирус (+1191 за сутки).

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Комментарии

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*
2020-08-14 09:40:59
Царствие небесное ему . Но зачем об этом знать всем .
кир
2020-08-14 09:45:38
*, так точно.
Plant
2020-08-14 10:18:58
кир, Так ты мент или вояка на пенсии? Вот такие, как ты, "защитнички" не спасли Союз. Предатели. :)
Гость
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