От коронавируса в Карелии скончался 66-летний мужчина

За минувшие сутки число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось на одного человека и достигло 23, сообщили в оперштабе РК.

От коронавирусной инфекции скончался 66-летний житель села Ведлозеро. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, имел сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки подтверждены еще 18 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 8 человек, в Прионежском районе – 1 человек (ст. Шуйская), в Кондопоге – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тукса), в Суоярвском районе – 3 человека (Суоярви – 1, поселок Райконкоски – 2), в Лахденпохье – 1 человек.

Всего выздоровело 1909 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 40 пациентов: в Петрозаводске – 25, в Пудожском районе – 2, в Лоухском районе – 4, в Костомукше – 2, в Пряжинском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Кондопожском районе – 1.

На самокарантине находятся 928 человек (+70 за сутки).

Всего в Карелии проведено 128236 исследований на коронавирус (+1191 за сутки).