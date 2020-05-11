Число умерших от пневмонии в Карелии за 1,5 месяца выросло до 41

За минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончался 69-летний мужчина, тест на COVID-19 у которого оказался положительным.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, за сутки в республике зарегистрирован 1 летальный исход от пневмонии. Как уже сообщалось ранее, это 69-летний мужчина, который скончался в ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тест на COVID -19 у пациента был положительный.

Всего с 1 апреля в республике зарегистрирована 41 смерть от внебольничной пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За 1,5 месяца в больницы с этим диагнозом попали 348 человек.

Накануне в Карелии с пневмонией были госпитализированы 6 человек.