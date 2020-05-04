Число умерших от пневмонии жителей Карелии продолжает расти

За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на четыре.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 299 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала апреля 39 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии.



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – мужчина 1936 года рождения, тест на Covid-19 отрицательный.



Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.