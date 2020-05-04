В Карелии выявлено 12 новых случаев Covid-19, среди них - вахтовики

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за минувшие сутки увеличилось на 12 и составило 103.

Подтверждено еще 12 новых случаев заражения Covid-19 на территории республики, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Заболевшие – жители Петрозаводска (5 человек), Сегежи, Кондопоги, поселка Кааламо в Сортавальском районе, Ууксу в Питкярантском районе, поселка Кварцитный в Прионежском районе – по одному случаю.

Кроме того, коронавирус подтвержден у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, работавших в строительной бригаде в Олонце. Они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Контактировавшие с ними находятся в обсерваторе.

Общая заболеваемость в Карелии – 16,8 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 99 случаев, по Северо-Западу – 81,6.

Общее число выздоровевших в Карелии достигло 17 человек.

Всего проведено 18490 исследований на коронавирус (+932 за сутки).

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине – 5204 человека, их число за сутки выросло на 968 человек.

Напомним, власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом.