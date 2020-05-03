Власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.

"Количество заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти. В связи с этим ужесточаем требования к лицам, въезжающим в республику. Соответствующий Указ подписал сегодня. Еще раз подчеркну, все, кто прибывает в Карелию из других регионов, должны сообщить об этом на горячую линию Минздрава 8-800-201-06–57, а также в течение двух недель соблюдать режим изоляции", - написал Артур Парфенчиков.

По его словам, каждый въезжающий в Карелию, должен подписать предупреждение об ответственности за несоблюдение требований, установленных на территории республики и предъявить необходимые документы (их перечень четко определен).

Те, кто отказывается исполнить перечисленные требования, в республику допущены не будут, отметил губернатор.

Сообщить обо всех нарушениях режима повышенной готовности жители республики могут по номерам "горячих линий". Они действуют во всех районах республики.