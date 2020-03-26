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Число умерших в Финляндии от коронавируса увеличилось до пяти

Новости. Общество
18:40, 26 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
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Два новых смертельный случая от коронавируса в регионах Уусимаа и Пяйят-Хяме.

В общей сложности в Финляндии скончалось пять человек, сообщает служба новостей Yle.

В Финляндии подтверждено два новых смертельных случая от коронавируса. Один человек умер в Пяйят-Хяме, другой в Уусимаа. Скончавшиеся - пожилые люди, но более подробные данные не сообщаются.

Речь идет о первом смертельном случае в регионе Пяйят-Хяме. Сейчас в больнице округа из-за коронавируса находится четыре пациента, из которых двое в реанимации. Кроме того, у одного из сотрудников центральной больницы Пяйят-Хяме выявлено заражение коронавирусом. Сейчас выясняется, кто находился в зоне заражения.

На данный момент в Финляндии зафиксировано пять смертей, вызванных коронавирусом. Все скончавшиеся были либо пожилыми людьми, либо входили в группу риска.

Изменение в 13.05: добавлены сведения о втором умершем.

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