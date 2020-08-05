Резкий рост числа вакансий зарегистрирован в Карелии

Количество вакансий на предприятиях и в учреждениях Карелии в июле 2020 года на 32% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Об этом говорят данные о числе вакансий, зарегистрированных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Самый высокий спрос в Карелии сохраняется на представителей сферы продаж (38% от всех вариантов занятости в регионе), медицины и фармацевтики (13%), начинающих специалистов и студентов (10%), а также соискателей из сектора строительства и недвижимости (9%). Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".