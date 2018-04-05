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Новости. Экономика
12:19, 05 Апреля 2018

Число вакансий в Карелии выросло почти в 1,5 раза

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Общее количество вакансий, предлагаемых работодателями в Карелии, увеличилось в марте на 45%, но выросла и конкуренция за рабочие места.

Это следует из результатов исследования, проведенного подразделением рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу.  Его авторы проанализировали вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Карелия в марте 2018 года.

Самыми востребованными на рынке труда Карелии остаются специалисты сферы продаж (42% от общего числа вакансий), банковского сектора (17%), а также административный персонал (16%).

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2018-04-05 13:10:45
ЗП от 15 до 20 тыс. руб.
Мизантроп
2018-04-05 12:50:31
Эта гнилая контора НН.ру на зарплате у Минэкономразвития. Коррупция, однако.
User
2018-04-05 12:27:46
И зарплаты предлагают выше ожиданий, и число вакансий выросло в 1,5 раза, а население никак работать не идет. Получается, что либо кто-то нагло брешет, либо Кир прав. "Не понятно, Спилберг."(с)
Гость
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