Число вакансий в Карелии выросло почти в 1,5 раза

Общее количество вакансий, предлагаемых работодателями в Карелии, увеличилось в марте на 45%, но выросла и конкуренция за рабочие места.

Это следует из результатов исследования, проведенного подразделением рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу. Его авторы проанализировали вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Карелия в марте 2018 года.

Самыми востребованными на рынке труда Карелии остаются специалисты сферы продаж (42% от общего числа вакансий), банковского сектора (17%), а также административный персонал (16%).

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