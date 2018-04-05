Число вакансий в Карелии выросло почти в 1,5 раза

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Общее количество вакансий, предлагаемых работодателями в Карелии, увеличилось в марте на 45%, но выросла и конкуренция за рабочие места.
Это следует из результатов исследования, проведенного подразделением рекрутинговой компании HeadHunter по Северо-Западу. Его авторы проанализировали вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Карелия в марте 2018 года.
Самыми востребованными на рынке труда Карелии остаются специалисты сферы продаж (42% от общего числа вакансий), банковского сектора (17%), а также административный персонал (16%).
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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