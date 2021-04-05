В российской Карелии число получивших вакцину против коронавируса оценивается в несколько десятков тысяч человек.

Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону. Как сообщила Yle, речь идет о тех гражданах, которую получили первую дозу вакцины. Всего власти Финляндии, где проживает более 5,5 миллиона человек, намерены привить около 4,5 миллиона жителей страны.

Между тем в конце марта число получивших в Карелии первую дозу вакцины "Спутник V" против коронавируса достигло 33 тысяч человек. А количество полностью привитых оценивалось почти в 25 тысяч.

Напомним, население республики составляет около 609 тысяч человек.