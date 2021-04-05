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Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону

Новости. Общество
12:28, 06 Апреля 2021
фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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В российской Карелии число получивших вакцину против коронавируса оценивается в несколько десятков тысяч человек.

Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону. Как сообщила Yle, речь идет о тех гражданах, которую получили первую дозу вакцины. Всего власти Финляндии, где проживает более 5,5 миллиона человек, намерены привить около 4,5 миллиона жителей страны.

Между тем в конце марта число получивших в Карелии первую дозу вакцины "Спутник V" против коронавируса достигло 33 тысяч человек. А количество полностью привитых оценивалось почти в 25 тысяч.   

Напомним, население республики составляет около 609 тысяч человек.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-06 13:00:43
А что же в Карелии с вакцинацией так плохо?
David .
2021-04-06 13:45:16
zanoza, Мощностей у них нет. А ещё сколько на экспорт ушло?
Leopol'd
2021-04-06 12:56:59
Т.е. Россия, первой в мире выпустившая вакцину, разработавшая три, вакцинировала несколько процентов (в Карелии 5%). А Финляндия уже почти 20%.
Широко шагаем! Прорыв, практически!
кир
2021-04-06 13:08:32
Leopol'd, работай, а не вопи, антисоветчик, - сказал кот.
Off
2021-04-06 13:25:12
кир, заткни хлеборезку :)
кир
2021-04-06 12:51:04
Зачем давать вакцину недружественной стране? Русские всегда такие, - сказал знающий кот.
врунофф
2021-04-06 12:33:36
Сомалийцев в первую очередь. Это будущее нации.
Off
2021-04-06 13:26:07
врунофф, социопатка ..теперь ты страдаешь ..по сомалийцам? :)
ромео
2021-04-06 12:29:57
ахахх.... чем вакцинируют? Воздухом?

или американской пустышкой? Байден выдал партию?
Вася
2021-04-06 12:53:55
ромео, Будет больше макарошек
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