Число выданных в Карелии ипотечных кредитов Сбербанка в 2021 году выросло на 41%

По итогам первого полугодия 2021 года Карельское отделение Сбербанка выдало на 71% больше ипотечных кредитов в суммарном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба отделения.

Количество кредитов увеличилось на 43% — в первом полугдии их получили 2,4 тысячи жителей республики. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 5,1 млрд рублей, 29% от этого объёма приходится на ипотеку по программе «Господдержка-2020». Какое жилье чаще всего покупают в ипотеку жители республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».