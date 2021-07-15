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Число выданных в Карелии ипотечных кредитов Сбербанка в 2021 году выросло на 41%

Новости. Общество
09:51, 16 Июля 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

По итогам первого полугодия 2021 года Карельское отделение Сбербанка выдало на 71% больше ипотечных кредитов в суммарном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба отделения.

Количество кредитов увеличилось на 43% — в первом полугдии их получили 2,4 тысячи жителей республики.

Общая сумма выданных кредитов составила свыше 5,1 млрд рублей, 29% от этого объёма приходится на ипотеку по программе «Господдержка-2020».

Какое жилье чаще всего покупают в ипотеку жители республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Горожанин
2021-07-16 10:12:39
Однако ипотеку ныне берут не те, кто нуждается в жилье, а у кого есть лишние деньги! Вкладывают их в недвижимость. Так что это - сомнительный успех.
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