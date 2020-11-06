Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1,7 млн

В Российской Федерации по состоянию на 7 ноября зарегистрировано 1,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, что на 1,2% больше, чем накануне.

Об этом сообщает СтопКоронавирус.РФ

За последние сутки в России выявлено 20 396 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, из них 5 093 случая (25%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В связи с выздоровлением выписано 16 803 человека. В целом количество выписанных пациентов выросло до 1,3 млн.

Летальных случаев за все время - 30 251.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 64 млн тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 ноября остаются 417 293 человека.