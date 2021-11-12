Число выявленных случаев коронавируса в России продолжает снижаться

За минувшие сутки зарегистрировано 27 434 инцифированных коронавирусом в России, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 054 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сутками ранее это показатель был 27 743.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 186 823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 952 266.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 38 041 человек.

По данным на 18 декабря, за сутки в России подтверждено 1 076 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 296 180 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 декабря остаются 1 565 912 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 182 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано пять смертей от ковида, выздоровели 209 человек.