Еще пять жителей Карелии скончались от коронавируса

За сутки зарегистрировано пять смертей от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1147 человек, пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлоков на своей странице в соцсети.

На 18 декабря в республике зарегистрированы 87640 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10680 детей. За сутки выявлены 182 инфицированных, из них непривитых – 171 (94%).

В ковидных стационарах получают лечение 719 пациентов, в состоянии средней тяжести – 654 человека, в тяжёлом – 62 (из них непривитых - 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 82801 человек, за последние сутки – 209.