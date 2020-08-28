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Число заболевших COVID-19 в России приближается к миллиону человек

Новости. Общество
13:17, 29 Августа 2020
фото: Минздрав Карелии
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В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 - 4 941 в 84 регионах, из них 1 269 случаев (25,7%) -  активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 804 383. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек.

За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 17 025.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 36 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 334 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.08.2020 года остаются 210 662 человека.

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Комментарии

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кир
2020-08-29 13:49:33
Пофиг. Мы не влияем на корону. Ведем привычный, непутевый образ жизни.
Беня
2020-08-29 15:33:27
кир, в смысле распутный?
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