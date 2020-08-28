Число заболевших COVID-19 в России приближается к миллиону человек

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 - 4 941 в 84 регионах, из них 1 269 случаев (25,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 804 383. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек.



За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 17 025.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 36 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 334 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.08.2020 года остаются 210 662 человека.